İsrail’i eleştirdi, ihraç edildi

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Müslüman vekil Ilhan Omar, İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç edildi. Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Temsilciler Meclisi'nde Minnesota Temsilcisi olan Demokrat Partili Ilhan Omar oylama öncesinde yaptığı konuşmada, "Bu komitede olmazsam da liderliğim ve sesim azalmaz. Sesim daha gür ve güçlü çıkacak. Oy verin ya da vermeyin. Ben buradayım ve dünyadaki kötülüklere karşı bir ses olmak ve daha iyi bir dünyayı savunmak için buradayım" dedi. Omar, 218'e karşı 211 oyla Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç edildi.