İsrail’i paranoya sardı

Kirli çıkarları için İran'a savaş başlatarak bölgeyi bir kez daha uçurumun kenarına getiren İsrail'de savaş paranoyası yaşanıyor. ABD'nin tam desteği ile Ortadoğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail ordusunda, siyasetçilerde ve kamuoyunda tam bir kaos havası hâkim. İran'ın misillemeleri karşısında zor günler yaşayan İsrail'de Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, ordunun çöküş riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. İsrail basınının aktardığına göre Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı konuşmada, insan gücü açığına bir çözüm bulunmazsa İsrail ordusunun yakında çökebileceği uyarısında bulundu. Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan askerlik kararı geldi. Netanyahu, personel krizi nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını belirtti.

SIĞINAK FAŞİZMİ SÜRÜYOR

İran'ın misillemeleriyle her gün sarsılan İsrail'de halk günlerdir sığınaklardan çıkamıyor. İsrail faşizmi sığınaklar konusunda da gün yüzüne çıkmaya başladı. 28 Şubat'tan bu yana Arapları sığınaklara almayan İsrail, son günlerde de İran'ın misilleme füzelerini kasıtlı bir şekilde Arapların yoğun yaşadığı bölgelerde düşürmeye başladı.

ÇOCUĞA CASUSLUK GÖZALTISI

İsrail'de ayrıca casusluk konusunda da alarm verilmiş durumda. İran füzelerinin oluşturduğu yıkımın dünya kamuoyuna gösterilmemesi için yoğun bir savaş sansürü uygulayan İsrail son günlerde casusluğa karşı da OHAL ilan etti. İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, İran ve Hizbullah'ın, İsrailli yetkililere suikast düzenlemek için ülkede kameraları hack'lemeye çalıştığını iddia etti. İsrail yönetimi son iki yıl içerisinde İran adına casuslukla suçlanan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Önceki günlerde ise 14 yaşındaki bir çocuk da İran için casusluk yapmakla suçlanarak gözaltına alındı.

İŞGAL ORDUSU İSYANIN EŞİĞİNDE

Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı öncesinde seyahat etmek isteyen İsrailliler için havayoluyla ülkeden ayrılmak, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle daha da zorlaştı. Öte yandan İsrail İç İstihbarat Servisi'nin çok sayıda kişiyi casusluk suçlamasıyla sorguladığı belirtiliyor. İsrail'deki yıkım görüntüleri sızdırıldıkça, sızıntının nereden kaynaklandığına dair bir arayış başladı. Ordu isyanın eşiğine gelirken muhalefet de hükümete saldırıyor.