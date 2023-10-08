İsrail’i sarsan Aksa Tufanı

Dünya dün sabaha büyük bir şok ile uyandı. Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), beklenmedik bir şekilde işgalci İsrail kuvvetlerine son yılların en büyük operasyonunu başlattı. Saatler 06.30'u gösterirken Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinden roket atışları başladı. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, operasyonun adını "Aksa Tufanı" olarak duyurdu. 20 dakika içerisinde İsrail tarafına 5 bin roket ve havan atıldı.- İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre, silahlı Filistinliler, 14 ayrı İsrail bölgesine girdi.- İzzeddin Kassam Tugayları'na bağlı bazı unsurlar, abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail yerleşim bölgelerinde sokaklarda görüldü.- Hamas, İsrail'e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın ve çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini duyurdu.- Sderot kentinde bir polis merkezi de ele geçirildi.- İsrail ordusu "savaş durumu alarmı" ilan etti- İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na karşı "Demir Kılıçlar Operasyonu" başlatıldığını duyurdu.- İsrail'e ait onlarca uçak Gazze Şeridi'ne yine bomba yağdırdı.- Gazze Şeridi sınırındaki çatışmalarda 232 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında iki Filistinli foto muhabiri de bulunuyor. Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin açtığı ateşte biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti.- İsrail, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.- İsrail işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattı.- İsrail, Batı Şeria'dan Ürdün'e açılan Kerame Sınır Kapısı'ndan geçişleri de kapattı.Hamas tarafından gün boyunca yapılan açıklamalarda Aksa Tufanı Operasyonu'nu, son aylarda İsrail tarafından artan zulümlere cevap olarak gösterildi. İşgal kuvvetlerinin, Mescid-i Aksa'ya baskınlarının arttığı, camilerin Müslümanların ibadetine kapatıldığı, 2023'ün başından beri onlarca Filistinlinin sorgusuzca öldürüldüğü veya tutuklandığı, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerine yerleştirildiği aktarıldı.Aksa Tayfunu Operasyonu kapsamında 50 asker ve sivil İsraillinin esir alınarak Gazze Şeridi'ne kaçırıldığına dair görüntüler sosyal ağlarda paylaşıldı. Esir askerler arasında İsrail ordusunun Gazze Şeridi komutanı Tuğgeneral Nimrod Aloni ve üst düzey subayların da olduğu iddia edildi. Uzmanlara göre söz konusu rehineler İsrail cezaevlerindeki tutuklu Filistinliler ile takasta kullanılacak. İsrail cezaevlerinde 160'ı çocuk olmak üzere 5 bin tutuklu ile 1083 de idari tutuklu var.İsrail hükümet yetkilileri, İsrail istihbaratının Hamas'ın bu büyük çaptaki ve iyi koordine edilmiş saldırılarını nasıl göremediği konusunda kapsamlı bir soruşturma başlattığını söyledi. İsrail tarafına 5 bin füzenin atılması aynı zamanda İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın son aylarda çok ciddi olarak güçlendiği şeklinde yorumlandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş" dedi. Netanyahu, geniş kapsamlı biçimde, yedek askerlerin göreve çağrılması talimatı verdi.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılarda 300 İsrailli öldü, 1700'den fazla kişi de yaralandı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, son günlerde Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının, Aksa üzerinde egemenlik kurmak için atıldığına ilişkin bilgileri olduğunu ve İsrail'in Gazze'ye ani bir baskın düzenlemeyi planladığını belirtti. Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki olarak "bir kahramanlık savaşı" içerisinde olduklarını belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, halkının "yerleşimcilerin ve işgal askerlerinin terörüne karşı kendilerini savunma hakkına sahip olduğunu" söyledi.İsrail'in işgal ve zulmüne karşı ayaklanan Filistin halkına Türkiye'den büyük destek geldi. İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarınca gösteri düzenlendi. Fatih Camisi'nin avlusunda, İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen gösteriye kalabalık bir grup katıldı. Karabük, Siirt, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Batman ve Afyonkarahisar'da da Filistinlilere destek yürüyüşleri yapıldı. SABAHİlk kıble Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" dedi.