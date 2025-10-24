İsrail’i Türkiye paniği sardı

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 ile 10 Ekim 2025 arasında soykırım yapan İsrail'de ateşkes süreciyle birlikte derin bir Türkiye korkusu yaşanıyor. İsrail basınında her gün Türkiye'nin hem ateşkes sürecindeki etkisi hem de bundan sonrası için Gazze Şeridi'nde üstleneceği rollere dair panik haberlerine yer veriliyor. Türk bayraklarıyla donatılan yardım kuruluşlarına Filistin halkının gösterdiği sevgi karşısında paniğe kapılan İsrail basınına göre Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, Türk askerinin olası görevini engellemek için ABD tarafında yoğun bir baskı yapıyor. İşte İsrail basınında dün yayınlanan üç ayrı haberden bazı bölümler:

İsrail televizyonu Channel 12: Netanyahu son günlerde ABD'ye bazı kırmızı çizgilerini iletti. Bunlar arasında, Gazze'de Türk varlığına kesin karşıtlık ve savaşın hemen ardından Filistin Yönetimi veya Hamas'ın yönetimde rol almaması yer alıyor.

Hayom gazetesi: "Türkiye, Gazze'de kalıcı etki kuruyor" diye haber yaptı.

Times Of Israel: "Gazze'de Türk bayraklarını görmek İsrail için tam anlamıyla felaket" denilen haberde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın enkaz kaldırma ve tankerle su taşıma işlemlerine vurgu yapıldı. Haberde Türkiye'nin Gazze'de kalıcı olması ihtimaline dair "Türkiye'nin, Suriye'nin ardından Gazze'ye girmesi halinde Mısır ile yakınlığını kullanarak Doğu Akdeniz'deki en büyük iki donanmayı operasyonel temasa geçirme imkânı artacak" ifadeleri kullanıldı.

BM'YE İZİN YOK

ULUSLARARASI Adalet Divanı (UAD), önceki gün aldığı tavsiye niteliğindeki danışma görüşünde İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'ye insani yardım sağlamasına izin vermekle yasal olarak yükümlü olduğunu belirtmişti. Öte yandan İsrail gazetecilerin Gazze'ye girişlerini 30 gün daha yasakladı.