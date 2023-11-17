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Giriş Tarihi: 18.11.2023

İsrail’i Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşıdılar

İsrail’i Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşıdılar
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana işlediği savaş suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşınıyor. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için UCM'ye başvuruda bulunduklarını bildirdi. İrlanda'da ana muhalefet partisi Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald da ülkesine UCM başvurusu için çağrı yaptı. Öte yandan Norveç'te hükümetin bağımsız bir Filistin devletini tanımaya "hazır olunması" çağrısına yönelik teklifini Parlamentonun büyük çoğunluğu kabul etti. İspanya'da da yeni hükümet önceliklerinin Filistin devletini tanımak olacağını açıkladı.
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İsrail’i Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşıdılar
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