İsrail’i Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşıdılar

Katilİsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana işlediği savaş suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşınıyor. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için UCM'ye başvuruda bulunduklarını bildirdi. İrlanda'da ana muhalefet partisi Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald da ülkesine UCM başvurusu için çağrı yaptı. Öte yandan Norveç'te hükümetin bağımsız bir Filistin devletini tanımaya "hazır olunması" çağrısına yönelik teklifini Parlamentonun büyük çoğunluğu kabul etti. İspanya'da da yeni hükümet önceliklerinin Filistin devletini tanımak olacağını açıkladı.