İsrail’in 44 aktivisti İspanya’ya sınır dışı etmesi bekleniyor

İsrail'in yasadışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden bir kısmını sınır dışı etmesi bekleniyor.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN SINIR DIŞI EDİLECEKLER"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 44 aktivistin TSİ 16.00'da Türkiye üzerinden İspanya'ya sınır dışı edilmesinin beklendiğini belirterek, "İspanya'nın İsrail Konsolosu az önce bize bu kişilerin Türkiye üzerinden sınır dışı edilmek üzere bir havalimanına nakledildiklerini bildirdi. Henüz teyit edilmedi, ancak ortada dolaşan söylentiler bu yönde" dedi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör