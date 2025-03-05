İsrail’in açtığı Türkçe X hesabının sözcüsü çete üyesi çıktı

Siyonist İsrail rejimindeki Türkiye paniği her geçen gün büyüyor. Gazze Şeridi'ndeki soykırıma en sert tepkiyi Türkiye'nin vermesinden rahatsız olan, Esad sonrasındaki Suriye'de de Türkiye'nin etkisinden huzursuz olan İsrail, Ankara karşıtı adımlar atıyor. İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), sosyal medya platformu X ve mesajlaşma uygulaması Telegram'da Türkçe hesap açtı. X hesabından Türkçe olarak paylaşılan ilk mesajda, bu hesapların IDF hakkında 'güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak' amacıyla kullanılacağı belirtildi. Ancak Türkçe konuşan sözcü Arye Shalicar "eski bir gangster" çıktı. Times of Israel 2013 yılında yaptığı bir haberde Shalicar'ın İsrail ordusu sözcüsü olmasını, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" manşeti ile duyurmuştu.

İsrail'den PKK itirafı

İSRAIL basını, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının, Suriye'de İsrail'in çıkarlarına tehdit oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. İsrail basınına yansıyan değerlendirmelere göre, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla bölgede büyük bir değişim yaşanması muhtemel. Bu değişim, özellikle Türkiye'nin etkisini artırırken İsrail'in çıkarına zarar verme potansiyeli taşıyor. Haaretz gazetesinde yayınlanan analizde, "Ateşkes Suriye'nin güç dinamiklerini değiştirebilir ve İsrail'in ülkedeki varlığına meydan okuyabilir" değerlendirmesine yer verildi. ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Suriye'nin güneyinde daha fazla bölgeyi hedef alan İsrail'in, bu ülkeyi birleştirmeye çalışan "Türkiye destekli" grupları tehdit olarak gördüğünü belirtti.