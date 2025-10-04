İsrail’in alıkoyduğu 4 Fransız vekil açlık grevinde

Aynı açıklamada Dufour, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'yu, alıkonulan Fransız milletvekillerine destek vermeye davet etti.

Dufour, 4 Fransız vekilin Gazze'deki soykırımın son bulması ve filo üyelerinin serbest bırakılması için açlık grevine başladığını açıkladı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Alma Dufour, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Marie Mesmeur, François Piquemal, Rima Hassan ve Emma Fourreau'nun İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulduğunu bildirdi.

MELENCHON: FRANSIZ HÜKÜMETİ FRANSA'YI KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ

LFI lideri Jean-Luc Melenchon da yaptığı paylaşımda, filoda bulunan İtalyan ve Türk vatandaşlarının ülkelerinin müdahalesiyle serbest bırakıldığını, ancak Fransızların hâlâ hapiste olduğunu hatırlatarak "Fransız hükümetinin korkakları Fransa'yı küçümsediler." dedi.

Melenchon, Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri ve Fransız solunun sessizliğine tepki göstererek, "Bizi yönetenlerin büyük ilkeleri sadece ikiyüzlülükten ibaret." ifadelerini kullandı.