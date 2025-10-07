SON DAKİKA| İsrail’in alıkoyduğu Türklerden yeni haber: Batı Şeria sınır kapısına ulaştılar

Son Dakika: İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu bir grup Türk vatandaşı, Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere Batı Şeria'daki sınır kapısına ulaştı.

Aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü geçişine getirildi.

İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nde tutulan aktivistleri taşıyan cezaevi nakil araçları, sınır kapısına doğru geçiş yaptı.

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkoymuştu.

Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti. Pazar günü de 29 aktivist İspanya'ya, pazartesi ise 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya gönderilmişti.