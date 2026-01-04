İsrail’in amacı dikkat dağıtmak

Somali'nin BM Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, İsrail'in Somaliland'i tanıma fikrinin, dünyanın dikkatini Gazze ile Batı Şeria'da yaşanan vahşetlerden uzaklaştırmak olduğunu söyledi. BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığının Somali'ye geçmesi nedeniyle aylık programı açıklayan Osman, Soykırımcı İsrail'in, Somali'yi ülkenin kuzeybatısında "soykırım" yapmakla suçlamasını "şoke edici" olarak niteledi. Osman, "Bunu, İsrail işgal güçlerinin Filistin topraklarında masum insanların öldürülmesi, yeri nden edilmesi ve sivillerin kasten aç bırakılmasından dikkati dağıtmak için yaptıklarına inanıyoruz" dedi.