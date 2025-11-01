İsrail’in Batı Şeria’da yeni baskınları: 9 Filistinli gözaltına alındı

Siyonist İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesinde bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri 3'ü kardeş 4 kişiyi gözaltına aldı.

EVİ TALAN ETTİLER, PARASINA EL KOYDULAR

Baskın sırasında İsrail güçleri, Muhammed Ebu er-Rub'u ağır şekilde darp etti. Ebu er-Rub'un evinde eşyaları dağıtan ve tahrip eden askerlerin, yaklaşık 12 bin şekel (4 bin dolar) parasına da el koyduğu belirtildi.