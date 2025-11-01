İsrail’in Batı Şeria’da yeni baskınları: 9 Filistinli gözaltına alındı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre, askerler Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesinde bir eve baskın düzenledi. Evde arama yapan İsrail askerleri, 3’ü kardeş 4 kişiyi gözaltına aldı.
Siyonist İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesinde bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri 3'ü kardeş 4 kişiyi gözaltına aldı.
EVİ TALAN ETTİLER, PARASINA EL KOYDULAR
Baskın sırasında İsrail güçleri, Muhammed Ebu er-Rub'u ağır şekilde darp etti. Ebu er-Rub'un evinde eşyaları dağıtan ve tahrip eden askerlerin, yaklaşık 12 bin şekel (4 bin dolar) parasına da el koyduğu belirtildi.
YABED VE TUBAS'TA DA GÖZALTILAR
Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cenin'in batısındaki Yabed kasabasında üç kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. Tubas kentinin güneyindeki El-Faria Mülteci Kampı'na zorla giren askerler, Muhyi Ebu Davud isimli genci gözaltına aldı.
BEYTÜLLAHİM'DE BASKIN: BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Beytüllahim'in doğusundaki Abidiyye kasabasına giren İsrail askerleri, Mutez Akil Ebu Serhan isimli Filistinliyi de gözaltına aldı.
Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 1600'ü çocuk 20 binden fazla Filistinli İsrail tarafından gözaltına alındı.
Bu sayıya, savaş sırasında Gazze Şeridi'nden alınan binlerce kişi de dahil değil.