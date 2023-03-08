İsrail’in Cenin saldırısını protesto için Batı Şeria’da genel greve gidildi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını protesto eden Batı Şeria'daki Filistinliler iş bıraktı.

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Teysir Nasrallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin İsrail'in işlediği suçlar karşısındaki öfkesini ifade etmek adına Batı Şeria'nın tüm kentlerinde genel greve gittiğini belirtti.

Filistinlileri öldüren, evlerini yıkan İsrail'e karşı direnişi daha aktif hale getirmek gerektiğini belirten Nasrallah, "Cenin'deki baskın, tüm çizgileri aştı. İsrail, her yerde Filistin halkına karşı savaşını sürdürüyor." dedi.