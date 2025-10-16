İsrail’in desteklediği çetelerin silah ve paraları Hamas’ın eline geçti

İsrailli bir ordu yetkilisi, çetelere destek verilmesini sert sözlerle eleştirdi: "İşin nereye varacağı çok açık olmasına rağmen bu aptal plana aşık oldular." dedi.

Kanal 12 televizyonunun İsrail ordu kaynaklarına dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin Hamas 'a karşı kullanılması amacıyla bazı çetelere sağladığı kamyonet, silah, mühimmat ve yüksek miktarda paranın Hamas'ın eline geçtiği ifade edildi.

HAMAS: YÜZLERCE SİLAH, 45 KAMYONET ELE GEÇİRİLDİ

Haberde, Hamas'ın İsrail tarafından temin edilen en az 45 kamyonete, yüzlerce AK-47 tüfeğe, makineli silahlara, mühimmata, el bombalarına ve yüklü miktarda nakit paraya el koyduğu belirtildi.

Bu planla Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki çeteleri Hamas'a alternatif olarak sunabileceklerini düşündüğü, buna karşı en önde gelen gruplardan olan "Yaser Ebu Şebab" çetesinin bile sadece birkaç gün içinde Han Yunus, Gazze kenti ve diğer bölgelerde çözüldüğü ifade edildi.