İsrail’in dijital katliam ağı: Palantir teknolojileri siyonist ordunun hizmetinde
Palantir şirketinin geliştirdiği yapay zeka ve veri analiz sistemleri, İsrail ordusunun hedefleme ve gözetim altyapısında rol oynuyor. Şirketin Gazze saldırıları bağlantılı faaliyetleri uluslararası tartışmaları büyütüyor.
Anadolu Ajansının (AA) "Teknokrasi ve Teknofaşizm" başlıklı dosya haberinin üçüncü bölümünde, Palantir şirketinin savunma sanayisindeki rolü ve İsrail ordusuna sunduğu hizmetler ele alındı.
ŞİRKETİN SAVUNMA ALANINDAKİ ROLÜ GENİŞLİYOR
Palantir, yapay zeka teknolojilerini savunma harcamalarıyla birleştirerek veri temelli istihbaratı sahadaki askeri operasyonlara entegre ederken, yaptığı sözleşmelerle savunma sistemlerinin merkezinde yer alan bir teknoloji sağlayıcısı olmayı sürdürüyor.
"Gotham","Yapay Zeka Platformu (AIP)","Foundry" ve "Skykit" gibi hizmetlerle Palantir, farklı veri setlerini entegre ederek istihbarat analizi yapabilen, büyük dil modellerini operasyonel sistemlere entegre eden ve sahada taşınabilir sistemlerle veri toplayıp işleyebilen savunma yazılımları sunuyor.
ABD ordusuyla 2025'te 10 milyar dolarlık anlaşma imzalayan Palantir, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) hedef tespitinde yapay zeka teknolojilerini kullandığı "Maven" programında ana ortak olarak yer alıyor.
Şirket, ABD ordusu için yapay zeka destekli hedefleme kapasitesini artırmayı amaçlayan "TITAN" programı kapsamında yeni nesil istihbarat yer istasyonu geliştirirken "Army Vantage" platformuyla 2018'den bu yana ordunun veri ve yapay zeka temelli karar alma süreçlerini hızlandırıyor.
İSRAİL ORDUSUNA YAPAY ZEKA DESTEĞİ
Palantir'in kurucu ortakları Alex Karp ile Peter Thiel, Ocak 2024'te İsrail'in Tel Aviv kentinde şirketin yönetim kurulu toplantısını düzenledi ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.
Aynı tarihte İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileriyle de görüşen Karp ve Thiel, İsrail ordusuyla stratejik ortaklığa varılması konusunda mutabık kaldı.
Şirket, bu kapsamda, "savaşla ilgili görevlerde" kullanılmak üzere İsrail ordusuna hedef belirleme ve veri analizi odaklı yapay zeka temelli teknolojik destek sunacağını açıklarken, anlaşmanın kapsamına ve sağlanacak hizmetlere ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Karp da Tel Aviv'deyken basına verdiği demeçte, şirketin hizmetlerine yönelik İsrail'den artan talep olduğunu belirterek, İsrail'e 7 Ekim 2023'ten önce sunduklarından farklı ürünler sağlamaya başladıklarını ifade etti.
"İsrail'i her şekilde desteklediğimiz için gurur duyuyorum." diyen Karp, Palantir'in İsrail'e yönelik kurumsal yaklaşımını ve İsrail'le işbirliğinin boyutunu ortaya koydu.
"Business and Human Rights Resource Centre" adlı uluslararası sivil toplum kuruluşunun 2024 tarihli açıklamasında, Palantir'in İsrail ordusuna sunduğu teknolojik desteğin, Gazze'ye yönelik saldırılarda doğrudan kullanıldığı ifade edildi.
Palantir ise söz konusu iddiaları reddederek İsrail'deki çalışmalarının 7 Ekim 2023'ten önceye dayandığını ve bu çalışmaların ABD müttefiklerine verdiği küresel destekle uyumlu olduğunu savundu.