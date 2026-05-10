İsrail’in dijital katliam ağı: Palantir teknolojileri siyonist ordunun hizmetinde

Amerikan Washington Post gazetesinin haberinde Pentagon'un, İran'a yönelik saldırıları planlarken yapay zeka girişimi Anthropic'in Claude modeli ile Palantir tarafından geliştirilen Maven Akıllı Sisteminden yararlandığı aktarıldı.

Michael Steinberger tarafından kaleme alınan ve Karp'ın hayatını anlatan "Vadideki Filozof: Alex Karp, Palantir ve Gözetim Devletinin Yükselişi" adlı kitapta, İsrail'in 2024'te Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey kadrolarını hedef alan saldırılarında Palantir teknolojilerinden yararlandığı aktarıldı.

"PALANTİR YAPAY ZEKAYI SİLAH HALİNE GETİRİYOR"

Nisan 2025'te ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un 50. yılı etkinliğinde, şirketin İsrail ile iş birliğini protesto eden Ibtihal Abousaad, AA muhabirine, Palantir'in veri analiz sistemlerinin İsrail ordusunun askeri operasyonlarında kritik rol oynadığını söyledi.

Palantir'in farklı platformlardan topladığı verileri bir araya getirerek hedef belirleme süreçlerinde kullanıldığını belirten Abousaad, "Palantir, temelde yapay zekayı silah haline getiriyor ve veri analizini de ölümcül kararlar almak için kullanıyor." dedi.

Abousaad, bu teknolojinin Gazze'deki soykırımda kullanımına ilişkin şu sözleri kaydetti:

"Palantir, Gazze'de sosyal medya verilerine erişilmesini sağlıyor. İsrail, Filistinlilere ait WhatsApp yazışmalarından, telefon görüşmelerinden ve konum uygulamalarından veri topluyor. Bu veriler bir araya getirilerek örneğin bir insansız hava aracıyla entegre ediliyor ve Gazze'de belirli bir bölgeye gönderilerek insanların hedef alınmasına olanak tanıyor."

Askeri yetkililerin saldırı kararlarını teknolojiye atfederek sorumluluktan kaçabileceğini aktaran Abousaad, "Palantir'in bir diğer tehlikeli kullanımı da ABD hükümetini ve İsrail'i hukuki sorumluluktan koruyan bir kalkan işlevi görmesidir." ifadesini kullandı.

"GÖZETİM, SAVAŞ VE ÖLDÜRME AMACIYLA TASARLANMIŞ"

Abousaad, İsrail ordusunca geliştirilen ve Gazze'de hedef tespitinde yoğun biçimde kullanılan "Lavender" ve "Where's Daddy" gibi yapay zeka sistemlerinde Palantir tarafından sağlanan teknolojik altyapının kullanıldığını aktardı.

Pentagon'un da kullandığı Maven sisteminin hedef tespit ve gözetim süreçlerini hızlandırdığını kaydeden Abousaad, "Palantir'in Pentagon'a sunduğu hizmetler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında kullanıldı. Daha önce Lübnan'da çağrı cihazı kullanılarak gerçekleştirilen saldırılarda da Palantir teknolojileri kullanıldı." dedi.

"Bu sistemlere yazılım demeye bile tereddüt ediyorum, çünkü bunlar açıkça gözetim, savaş ve öldürme amacıyla tasarlanmış." diyen Abousaad, İsrail ordusunun bu sistemleri işgal altındaki Batı Şeria'da yürütülen gözaltı ve operasyonlarda da kullandığını belirtti.

YAPAY ZEKA SAVAŞIN DOĞASINI DEĞİŞTİRİYOR

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünden (SIPRI) yapay zeka yönetişim uzmanı Laura Bruun da yapay zekanın çatışma ortamlarına entegre edilmesinin savaşın doğasını hız ve ölçek açısından önemli ölçüde değiştirdiğini, bunun özellikle hedef belirleme süreçlerinde belirginleştiğini söyledi.

Yapay zekanın kitlesel gözetim aracı olarak kullanımının insan hakları açısından ciddi riskler barındırdığını ve mahremiyet hakkını ihlal ettiğini belirten Bruun, Palantir gibi şirketlerin devletlere sunduğu bu tür hizmetlerin sivil ve askeri araçlar arasındaki sınırı bulanıklaştırdığını ifade etti.

Çatışma alanlarında yapay zeka kullanımının insan kaynaklı sorunlardan farklı riskler doğurduğunu kaydeden Bruun, mevcut araştırmaların bu teknolojinin savaş alanına entegrasyonunun daha fazla hata ve risk ihtimalini artırabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

YASAL SORUMLULUK VE DENETİM TARTIŞMALARI

Bruun, yapay zekanın savaşta özellikle hedef belirleme süreçlerinde yol açabileceği hataların sorumluluğunun devletlere ait olduğunu belirterek, sistemdeki aksaklıkları önlememeleri halinde devletlerin sorumlu tutulabileceğini aktardı.

Çatışma sahasında yaşanan sorunların yapay zekadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmenin ise son derece zor olduğunu vurgulayan Bruun, bu teknolojinin soyut yapısı nedeniyle hatanın kaynağını belirlemenin güçleştiğini söyledi.

Bruun, "Şu anda bir devletin yapay zekayı yasal ve sorumlu bir şekilde kullanması konusunda pratikte ne yapması gerektiği hala tam olarak belirlenmiş değil." dedi.

