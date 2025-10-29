İsrail’in en büyük korkusu Türk askeri

Gazze'de ateşkesin denetlenmesi için bölgeye konuşlandırılması planlanan uluslararası güçte Türk askerinin yer alıp almayacağı İsrail'in en büyük korkusu olmaya devam ediyor. Gazze Kasabı Netanyahu yönetimi sık sık İsrail basınına konu hakkında açıklamalar yaparak kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD'nin Gazze'deki ateşkesin denetlenmesi için önerdiği uluslararası güce Türk askerlerinin katılmasına izin vermeyeceklerini ileri sürdü. İsrail medyasında da konu birinci gündem olmayı sürdürüyor. Haaretz'deki analizde, "Trump, Gazze'de Türk askerini isterse süreç değişebilir" denildi. Türkiye'nin son dönemde başta Körfez ülkeleri olmak üzere Ortadoğu'daki ilişkilerini geliştirdiğine işaret edilen yazıda Trump'ın güvenlik gücünde Türkiye'yi istemesinin süreci etkileyebileceği belirtildi.