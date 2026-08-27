İsrail’in engellerine rağmen Gazze yalnız bırakılmıyor

Türk Kızılay, Gazze'de devam eden insani krizin etkilerinin azaltılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişini takip etmek ve bölgedeki ihtiyaçları yerinde belirlemek üzere önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'nı ve Kızılay depolarını ziyaret etti. Yılmaz, Gazze'de açlığın bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaya devam ettiğini belirterek, "Gıda ve temiz suya erişim çok zor, hijyen koşulları oldukça kötü. Ateşkes sonrasında Gazze'ye günlük 600 TIR insani yardım girişi sözü verilmişti fakat yaklaşık 100 TIR civarında giriş yapılabiliyor" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Gazze'deki delegasyon ve ekipler aracılığıyla yardımları yerelden temin yoluyla sürdürdüklerini dile getirerek, "Aşevimiz günlük 30 bin kişilik yemek, ekiplerimiz 100 ton temiz su dağıtıyor. Gazze'ye en çok yardım yapan ülkeyiz" dedi.



DİYANET VAKFI'NDAN FİLİSTİN'E İŞİTME CİHAZI

GAZZE Şeridi'nde Türk Diyanet Vakfı'nın (TDV) desteğiyle işitme engelli bireylerin işitme cihazlarına erişimini sağlamak amacıyla yürütülen projenin üçüncü aşamasında, savaş sırasında işitme yetisini kaybeden veya işitme kapasitesi zarar gören binden fazla kişiye işitme cihazı takılıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör