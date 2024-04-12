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Giriş Tarihi: 12.4.2024 11:49

İsrail’in Gazze katliamında acı bilanço yükseliyor

İsrail'in 189 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte 89 kişi daha öldürüldü. 7 Ekim’den bu yana düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı 33 bin 634'e çıktı.

AA
İsrail’in Gazze katliamında acı bilanço yükseliyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 634'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 189 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 89 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 120 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 634'e, yaralı sayısının da 76 bin 214'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, hâla enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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İsrail’in Gazze katliamında acı bilanço yükseliyor
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