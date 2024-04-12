İsrail’in Gazze katliamında acı bilanço yükseliyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 634'e, yaralı sayısının da 76 bin 214'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, hâla enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.