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Giriş Tarihi: 7.8.2022 16:56

İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 15 Filistinli defnedildi

AA
İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 15 Filistinli defnedildi

İsrail'in Gazze saldırılarına hayatını kaybeden 15 Filistinli toprağa verildi.

İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 15 Filistinli toprağa verildi. Gazze saldırılarında yaşamını yitiren 15 Filistinlinin cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Saldırılarda hayatını kaybeden 7 Filistinli, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Beyt Lahya kabristanında toprağa verildi.

32 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gazze'nin güneyinde ise 8 Filistinlinin naaşı, Bedr Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Refah kabristanına defnedildi. İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda Gazze Şeridi'nde 32 kişi hayatını kaybetmişti.

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İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 15 Filistinli defnedildi
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