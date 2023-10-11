İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1055’e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1055 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 184 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık bu sabahki açıklamasında 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail'e düzenlenen saldırılarda bugüne kadar 1200 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.