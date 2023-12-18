Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 100 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:29

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 100 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.

AA
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında en az 100 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

EN AZ 100 KİŞİ DE ENKAZ ALTINDA

Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetti.

İşgal uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine şiddetli hava saldırılarının yanı sıra şehrin farklı bölgelerini ağır top atışlarıyla hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 100 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA