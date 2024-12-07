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Giriş Tarihi: 7.12.2024 23:47

İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze kentinin doğrusunda bir evi hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA
İsrail’in Gazze’de bir evi hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli öldü

Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah bölgesinde Şahin ailesine ait bir evi bombalanması sonucu 3 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçaklarının bombaladığı evde ve çevresindeki evlerde büyük yıkım oldu.

Sivil savunma ekipleri hedef alınan evde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 664 Filistinli öldü, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli öldü
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