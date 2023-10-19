İsrail’in Gazze’de evleri hedef alan saldırısında en az 18 Filistinli öldü

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nda evleri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Enver Aziz Camii civarındaki evlere yönelik bombalı saldırısında en az 18 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlık, İsrail saldırısı sonucu ölen ve yaralananların Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Adnan Hastanesine getirilmesine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Görgü tanıkları da İsrail'in bombaladığı bölgede evlerin yıkıldığını, altyapının ciddi şekilde zarar gördüğünü ve onlarca kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.