İsrail’in Gazze’de öldürdüğü çocuk sayısı 8 bini aştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sebep olduğu yıkıma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 412 kişiyi öldürdüğü, 50 bin 100 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarıyla Gazze Şeridi'nde 254 bin konuta zarar verdiği ve bunlardan 52 bin 500'ünün tamamen yıkıldığı ifade edildi.