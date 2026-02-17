İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti
Siyonist İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail’in Cibaliya beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.
Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesini İHA ile hedef aldı. Saldırıda 14 yaşındaki Rasim Yusuf Asliye hayatını kaybetti.
Filistinli çocuğun naaşı Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne getirildi.
Görgü tanıkları, İHA ile hedef alınan bölgenin İsrail ordusunun işgal ettiği alanların dışında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kaldığını aktardı.