İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 6’sı çocuk 8 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 278. gününde de devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 6'sı çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti, 10 Filistinli yaralandı.

Saldırılarda belediye binasının çevresindeki bir dükkan da yıkıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyine düzenlediği saldırılarda ise en az 10 Filistinli yaralandı.

Kentin güneyine yönelik saldırılarda ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, en az 53 kişi yaralanmıştı.

İsrail, uluslararası tüm uyarılara rağmen Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef almaya devam ediyor.