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Giriş Tarihi: 18.7.2024 13:04

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 89 bin 459 oldu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda can kaybı 89 bin 459’a yükseldi.

İHA
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında can kaybı 89 bin 459 oldu

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 286 gündür devam ediyor.

SON 24 SAATTE 54 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 3 saldırı düzenlediğini, 54 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 95 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 39 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 848'e, yaralıların sayısının 89 bin 459'a yükseldiği kaydedildi.

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 89 bin 459 oldu
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