İsrail’in Gazze’ye saldırılarında can kaybı artıyor: Son 24 saatte 5 cansız beden bulundu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 13 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 360 kişinin öldüğü, 922 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 617 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 117'ye, yaralıların sayısının 170 bin 999'a yükseldiği aktarıldı.