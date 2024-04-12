İsrail’in Gazze’ye saldırılarında can kaybı arttı

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde masum insanları katleden işgalci İsrail ordusu, saldırılarına devam ediyor.

SON 24 SAATTE 89 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 89 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

CAN KAYBI 33 BİN 604'E YÜKSELDİ

Açıklamada Gazze Şeridi'nde 189 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 634'e, yaralı sayısının ise 76 bin 214'e yükseldiği belirtildi.