İsrail’in Gazze’ye saldırılarında dün 49 masum sivil hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti, hava ve topçu atışıyla yoğun şekilde hedef alınıyor, ayakta kalan yapılar patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçuruluyor.

İsrail askerleri Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde Filistinli ailenin kaldığı bir çadırı hedef aldı. Saldırıda 3'ü çocuk 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyinde Filistinlilere ait iki evin hedef alındığı saldırıda ise 10 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Kuzeydeki Cela Caddesi'nde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

SİVİLLERİN TOPLANDIĞI ALANA SALDIRDILAR

Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Kerame bölgesinde Filistinli sivillerin toplandığı alanı hedef alan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin kuzeydoğusundaki Derec bölgesinde Filistinlilere ait evin hedef alındığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Son derece kritik ve tehlikeli bir durumun hakim olduğu Gazze kentinde İsrail ordusunun topçu ve hava saldırıları arttı.

Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi ile kuzeyindeki Şeyh Rıdvan göleti bölgesinde patlayıcı yüklü askeri araçlar ve robotlarla binalar havaya uçurulurken, askeri araçların Gazze kentinin güneyinde sınırlı şekilde ilerlediği aktarıldı.

Gazze kenti ayrıca kapsamlı bir zorunlu göçe tanıklık ediyor.

Göçe zorlanan Filistinlilerin kullanabileceği tek yol olan sahildeki Reşid Caddesi'nde gece saatlerinden bu yana yoğun bir trafik hakim.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMLERİNE DE SALDIRIYOR

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Muğraka beldesinde ise İsrail ordusuna ait İHA, odun toplayan bir Filistinliyi doğrudan hedef aldı. Söz konusu Filistinli saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve orta bölgelerini de topçu saldırılarıyla yoğun şekilde vuruyor.

FİLİSTİNLİLERİN GÖÇE ZORLANDIĞI BÖLGE DE İSRAİL'İN HEDEFİNDE

İsrail ordusu bir taraftan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri güneye göçe zorlarken, güneydeki bölgeleri de hedef almayı sürdürüyor.

Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yine aynı bölgede İsrail askerlerinin Filistinli sivillere açtığı ateş sonucu engelli bir kadın yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Imara Casir bölgesinde de sivillerin toplandığı alan hedef alındı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusunda ise yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açıldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Öğleden sonra artan saldırılarda, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırın hedef alınması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir sivil topluluğa yönelik saldırıda ise 5 Filistinli öldü.

BİR BASIN MENSUBU HAYATINI KAYBETTİ

Kentte ayrıca Nasr Mahallesi'nde bir eve kurulan çadır hedef alındı, saldırıda aralarında gazeteci Muhammed el-Kuveyfi'nin de bulunduğu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Tuffah Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda Hamas yöneticisi Ruhi Muşteha'nın 7 yaşındaki kızı Sultana Muşteha hayatını kaybetti. Mahalledeki saldırıda 1 Filistinli daha öldü.