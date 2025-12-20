İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bin 925’e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, son 48 saatte hayatını kaybedenlerden 7'sinin enkaz altından çıkarıldığı, ayrıca 20 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 401 kişinin öldüğü, 1108 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu süreçte enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının ise 641'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları yeniden incelemesi sonucu, 5 Aralık–12 Aralık tarihleri arasında onaylanan verilerle toplam can kaybına 243 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

YARALI SAYISI 171 BİNİ AŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 925'e, yaralı sayısının ise 171 bin 185'e ulaştığı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.