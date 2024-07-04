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Giriş Tarihi: 4.7.2024 13:48

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 385 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 385 Filistinli hayatını kaybetti.

AA
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında son 10 günde 385 Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 272 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 58 kişi yaşamını yitirdi, 179 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 385 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı, 272 günde, 38 bin 11'e, yaralı sayısı ise 87 bin 445'e çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 385 Filistinli öldü
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