İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında can kaybı 37 bin 347’ye yükseldi

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Kurban Bayramı'nı heyecanla geçirirken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne bomba yağdırıyor. Bölgede 255 gündür devam eden saldırılar gün geçtikçe yoğunlaşırken çoğu çocuk binlerce sivil hayattan koparılıyor.

SON 24 SAATTE 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

CAN KAYBI 37 BİNİ AŞTI

Bölgede saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 347'ye, yaralı sayısının ise 85 bin 372'ye yükseldiği kaydedildi.