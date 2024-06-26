İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında can kaybı 38 bine yaklaştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 264 gündür devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 718'e, yaralı sayısının ise 86 bin 377'ye yükseldiği kaydedildi.