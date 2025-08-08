İsrail'in Gazze'yi 'işgal' planına Türkiye'den sert tepki!
İsrail Güvenlik Kabinesi, Soykırımcı Netahyahu'nun Gazze'nin işgaline yönelik önerisini onayladı. İsrail'in bu skandal kararına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'i en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal etme planını onaylamasına sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz.
Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir.
Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze'de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır.
Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."