İsrail’in gerçekleştirdiği Deyr Yasin Katliamı 74’üncü yıl dönümünde anılıyor

İsrail'in kurucu örgütleri tarafından 9 Nisan 1948'de Kudüs'ün batısındaki Deyr Yasin köyünde 254 Filistinli sivilin öldürüldüğü Deyr Yasin katliamının acısı Filistinlilerin hafızasında tazeliğini koruyor.

İsrail devletini kurmak için İngiliz manda yönetimine ve bölge halkına yönelik terör eylemleri düzenleyen, liderliğini Avraham Stern'in yaptığı Lehi (Stern) ile Menahem Begin öncülüğündeki İsrail Ulusal Askeri Örgütü (İrgun) militanları, Palmah ve Hagana gibi siyonist terör örgütlerinin de desteğiyle 9 Nisan 1948'de Filistin'in Deyr Yasin köyüne baskın düzenlemiş ve 254 Filistinliyi katletmişti.

Deyr Yasin katliamı Filistinlilerin, tarihi Filistin topraklarının diğer bölgelerine ve komşu Arap ülkelerine zorunlu göçünde önemli bir faktör oldu. Bu katliam ayrıca 1948'de Arap-İsrail Savaşı'nın fitilini ateşleyen en önemli nedenler arasında yer aldı.

NELER OLMUŞTU?

Katliamdan kurtulmayı başarabilen az sayıdaki tanığın daha sonra anlattıkları, 9 Nisan 1948'de yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Buna göre, 8 Nisan'da Filistin direnişinin komutanlarından Abdulkadir el-Hüseyni'nin şehadet haberinin duyulmasıyla köy halkı, Yahudilerin o gece köye saldırabileceğini düşünerek nöbet tutmaya başladı.

Gece yarısı Deyr Yasin köyünü basan teröristler, anons yaparak halktan köyü terk etmelerini istedi. Ancak bunun için mühlet tanımadan evleri yakmaya başladılar, dışarı çıkmaya çalışanları da ateş açarak öldürdüler. Deyr Yasin'de o gece 52 çocuk, ailelerinin gözleri önünde başları kesilerek öldürüldü, 60'tan fazla kadın da vücutları parçalanarak katledildi. Köydeki bütün erkekler ise öldürüldükten sonra su kuyularına atıldı.

Katliamdan çok az sayıda sivil yaralı kurtuldu. Yaralı kadın ve çocuklar olayın ardından çırılçıplak soyularak araçlara doldurulup Yahudi yerleşim birimlerinde dolaştırıldı. Yahudi terör örgütlerinin köye düzenlediği katliamdan kurtulmayı başaran katliamın son tanıklarından, bugün 84 yaşında olan ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Umm Usame, o gece köylerine düzenlenen saldırıyı şöyle anlatmıştı:

"Evimiz üç katlıydı, babamla birlikte ağabeyim de nöbet tutuyordu. Yahudiler şafak vaktine doğru, sabah ezanının okunmasıyla birlikte köye indiler. Araçları yoktu. Köyün etrafını kuşattılar. Kimsenin köyden kaçmasını istemiyorlardı. Hepimizi öldürmeye gelmişlerdi."