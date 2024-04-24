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Haberler Dünya Haberleri İsrail’in geri çekildiği Nasır Hastanesi toplu mezarında bilanço artıyor
Giriş Tarihi: 24.4.2024 16:49

İsrail’in geri çekildiği Nasır Hastanesi toplu mezarında bilanço artıyor

Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 51 ceset daha çıkarıldığı bildirildi. Dört gündür devam eden çalışmalarda çıkarılan toplam ceset sayısı 334'e yükseldi.

AA
İsrail’in geri çekildiği Nasır Hastanesi toplu mezarında bilanço artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan 51 cesedin daha çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi kompleksindeki toplu mezardaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Sevabite, sivil savunma ekiplerinin Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 51 ceset daha çıkardığını belirtti.

Cesetlerden 30'unun kimliğinin belirlendiğini, 21'inin ise henüz belirlenemediğini ifade eden Sevabite, hastane kompleksinde 20 Nisan'dan beri devam eden arama kurtarma faaliyetleri kapsamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 334'e yükseldiğini kaydetti.

Sevabite, insan hakları kurumlarına, İsrail'in insanlığa karşı suçları nedeniyle yargılanması için çalışma çağrısında bulundu.

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İsrail’in geri çekildiği Nasır Hastanesi toplu mezarında bilanço artıyor
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