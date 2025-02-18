İsrail’in geri çekilmesinin ardından Lübnan’daki enkazlardan 23 cansız beden çıkarıldı

İsrail ordusunun ateşkes anlaşması kapsamında Lübnan'ın güneyinden geri çekilmesinin ardından Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, enkazlarda arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Sivil Savunma Teşkilatı, yapılan çalışmalarda şu ana kadar İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazlarından 23 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı. Cansız bedenlerin 14'üne Meiss el-Jabal'da, 3'üne Markaba'da, 3'üne Kfar Kila'da ve 3'üne Odaisseh'de ulaşıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşması kapsamında bugün Lübnan'ın güneyindeki tüm yerleşim yerlerinden çekilmiş ancak 5 stratejik noktada asker konuşlandırmaya devam edeceğini açıklamıştı. Lübnan ise İsrail'in uluslararası sözleşmeler, yasalar ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak işgal altındaki Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi çağrısında bulunmuştu.