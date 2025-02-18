İsrail'in geri çekilmesinin ardından Lübnan'daki enkazlardan 23 cansız beden çıkarıldı

Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden geri çekilmesinin ardından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkazlardan 23 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı.

İsrail’in geri çekilmesinin ardından Lübnan’daki enkazlardan 23 cansız beden çıkarıldı
İHA

İsrail ordusunun ateşkes anlaşması kapsamında Lübnan'ın güneyinden geri çekilmesinin ardından Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, enkazlarda arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Sivil Savunma Teşkilatı, yapılan çalışmalarda şu ana kadar İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazlarından 23 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı. Cansız bedenlerin 14'üne Meiss el-Jabal'da, 3'üne Markaba'da, 3'üne Kfar Kila'da ve 3'üne Odaisseh'de ulaşıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşması kapsamında bugün Lübnan'ın güneyindeki tüm yerleşim yerlerinden çekilmiş ancak 5 stratejik noktada asker konuşlandırmaya devam edeceğini açıklamıştı. Lübnan ise İsrail'in uluslararası sözleşmeler, yasalar ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak işgal altındaki Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi çağrısında bulunmuştu.