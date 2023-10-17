İsrail’in hastane katliamı sonrası halk sokağa çıktı! Filistin genelinde eylemler başladı

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.
Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.
İşgalci #İsrail'in hastane saldırısı sonrası #Kudüs'te Müslümanlar, sokaklara döküldü. pic.twitter.com/BfYaNzWbfj— Sabah (@sabah) October 17, 2023
KATLİAM SONRASI SOKAKLAR KARIŞTI
Katil İsrail'in Gazze'de hastane vurmasının ardından Filistinliler sokaklara çıktı. Katliam sonrası Kudüs sokakları karışırken Filistin genelinde İsrail'e karşı sokak eylemleri başladı.