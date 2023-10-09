İsrail’in hedef aldığı evde aynı aileden 14 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya beldesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu evin Filistinli Muhammed ve Ahmed el-Medhun kardeşlere ait olduğu aktarılan haberde, saldırıda Medhun Ailesinden 14 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haberde, evleri vurulan Medhun kardeşlerin anne ve babasının da 2021 yılında İsrail'in bölgeye düzenlediği hava saldırısında vefat ettiği bilgisine yer verildi.

İSRAİL FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.