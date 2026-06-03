İsrail’in hedefi ezanı susturmak

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İŞGALCİ İsrail'in camilerde ezanı yasaklamaya yönelik attığı adım büyük tepki çekti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşlerinden Sorumlu Başdanışmanı Şeyh Mahmud el-Hebbaş, İsrail'in camilerde ezanı yasaklamaya yönelik attığı adımın "dini savaş" ilanı olduğunu bildirdi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir'in partisi Yahudi Gücü'nün 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısının Yasama İşleri Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından yazılı açıklama yapan Hebbaş, bunun İslam'ın kutsal mekânlarına ve ritüellerine karşı dini bir savaş ilanı olduğunu vurguladı.