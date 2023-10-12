İsrail’in hedefi Gazze Şeridi’ni haritadan silmek

"Gazze'den tanık olması daha zor görüntüler gelecek", "Gazze yakında yerle bir olacak", "Gazze'yi haritan silelim..." İşgalci İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde bu sözlerle insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki Aksa Tayfunu operasyonu sonrasında katliama başlayan İsrail, dün Gazze'ye yönelik "tam taarruza" geçtiklerini açıkladı. Elektrik ve su hizmetlerinin kapatıldığı bölgede İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini de hedef alıyor. İsrail ordusu, sınıra yerleştirdiği obüslerle bölgeyi yoğun şekilde bombalıyor.İsrail'in önümüzdeki günlerde en az 1 ay sürecek kara harekâtına başlayacağı ileri sürüldü. Dün Gazze Şeridi kıyılarının yoğun şekilde bombalanması denizden de bir çıkarmanın planlandığı şeklinde yorumlandı. İşgal kuvvetleri, Gazze sınırı yakınına 300 bin yedek güç konuşlandırdığını açıkladı. İsrail ordusu "Gazze yakında çadır kent olacak" derken İsrailli milletvekili Tally Gotliv, "Bölgeyi haritan silelim" sözleriyle nefret kustu.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1100'e ulaştı. Şehitlerin 171'inin kadın, 326'sının çocuk olduğu açıklandı. 5 bin 339 kişi ise yaralı. Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Cadallah'ın 5 akrabası da hava saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail'de de ölenlerin sayısı 1200'e yükseldi. 2 bin 700'den fazla kişi yaralandı.Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktığı belirtildi.Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar sürüyor. İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e antitank füzesiyle düzenlenen saldırının ardından Lübnan sınırındaki bölgelerin hedef alındığını duyurdu. Hedeflerin Hizbullah'a ait olduğu öne sürüldü. Hizbullah, Avivim bölgesindeki bir İsrail askeri aracına tanksavar güdümlü füze attıklarını duyurdu. ABD, Lübnan'ın en güçlü askeri gücü olan ve 2006'da İsrail'le savaşa giren Hizbullah'ı söz konusu savaşa dahil olmaması konusunda uyarmıştı. İsrail ordusu ayrıca, Suriye'den topraklarına top atışı yapıldığını, İsrail'in de aynı şekilde karşılık verdiğini kaydetti.İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, nüfusun yoğun olduğu Kerame bölgesine fosfor bombasıyla saldırdı.HAMAS'IN elinde 150'den fazla İsrailli asker ve sivil esirin olduğu tahmin ediliyor. Batı basınında sık sık esirlere işkence yapıldığı ileri sürülüyor. Hamas'tan "Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir" açıklaması yapıldı. Batı basınında Hamas'ın yaptığı gibi gösterilen katliamların hepsini geçmiş yıllarda İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı yaptığı ortaya çıktı.