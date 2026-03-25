İsrail’in hedefi Lübnan’ı işgal
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor. Lübnan'ın çeşitli bölgelerine son 24 saat içerisinde düzenlenen saldırılarda 1'i çocuk 19 kişi öldü. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde dün hedef aldığı Dellafe Köprüsü'nü yeniden bombalayarak tamamen yıktı. Hizbullah'ın kararlı direnişiyle karşılaşan İsrail güçleri Lübnan'da kara işgalini genişletmede zorlanırken, İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Lübnan'ın Litani Nehri'nin İsrail'in yeni sınırı olması gerektiğini iddia etti.