İsrail’in hukuksuzluğuna akademik tepki

İsrail, Filistin'de var olduğu günden bu yana sürekli bir şekilde genişleme politikası izliyor. İsrail, Filistinlileri önce büyük sürgün sırasında daha sonra farklı farklı yöntemlerle evlerinden yurtlarından etti. Filistinlilerden gasp ettikleri evlere Yahudi yerleşimciler getirerek hukuksuz bir işgal yürüttü.
SİYASİ EGEMENLİK YETKİSİ MÜLKİYET HAKKINDAN AYRIDIR
Uluslararası hukuka göre Filistin'deki İsrail yerleşiminin hukuksuz olduğunu savunan Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, şunları söyledi: Gazze büyük bir vahşet ile boğuşurken, 'Filistinlilerin dedeleri toprakları sattı' demek, siyonist vahşetin faillerini perdelemektir. Filistin topraklarında kurulan İsrail'in kendisi bile siyasal egemenlik iddialarını, Filistin topraklarında mülk satın alma iddialarına dayandıramıyor." İşgal suretiyle kurulan bir devletin, egemenlik iddiası hiç bir şekilde özel mülkiyete dayandırılmaz.
TÜRKLERE AİT YERLEŞİM YERLERİ VAR
Siyasi egemenlik yetkileri ile özel hukuktan doğan mülkiyet hakkının sağladığı yetkiler hiçbir şekilde birbirine benzemez. Mülkiyet hakkı hiçbir suretle siyasi egemenliğin belirlenmesinde dayanılacak kriterlerden biri değildir. Dünyanın farklı bölgelerinde, özel mülkiyet haklarının yani tapu sahiplerinin çok büyük çoğunluğu Türkler olan yerleşim yerleri var. Yunanistan'da, bazı Türk yerleşim yerlerinin anlaşma ile belirlenmiş özel statüleri var. Gümülcine ve İskeçe'de tapuların neredeyse tamamı Türklere ait. Bu tapulara dayanılarak ayrı devlet kurulabiliyor mu?
VAKIFLARIN TAPUSU ÜZERİNDEN HAK SAHİBİ OLAMAZ
Güney Kıbrıs topraklarının nerdeyse yarısından fazlası Osmanlı vakıf arazileri. Vakıfların tapusuna dayanarak oranın egemenliği üzerinde hak iddia edilebiliyor mu? Bulgaristan'da, Makedonya'da, Sırbistan'da, Bosna'da, Romanya'da, tapusu yüzyıllardan bu yana Türklere ait yerleşim yerleri var. Buralarda ayrı devlet kurulabiliyor mu? Hatta İngiltere'de, Almanya'da, Belçika'da, Avusturya'da, dünyanın birçok farklı yerinde özel mülk sahibi olan Türklerin sayısı, İsrail'in bugünkü nüfusundan daha fazla. İsrail'in 1948'de işgal ederek devlet kurduğu topraklar, Yahudilerin tapu sahibi olduğu topraklar değildir.