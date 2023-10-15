İsrail’in hukuksuzluğuna akademik tepki

TÜRKLERE AİT YERLEŞİM YERLERİ VAR

Siyasi egemenlik yetkileri ile özel hukuktan doğan mülkiyet hakkının sağladığı yetkiler hiçbir şekilde birbirine benzemez. Mülkiyet hakkı hiçbir suretle siyasi egemenliğin belirlenmesinde dayanılacak kriterlerden biri değildir. Dünyanın farklı bölgelerinde, özel mülkiyet haklarının yani tapu sahiplerinin çok büyük çoğunluğu Türkler olan yerleşim yerleri var. Yunanistan'da, bazı Türk yerleşim yerlerinin anlaşma ile belirlenmiş özel statüleri var. Gümülcine ve İskeçe'de tapuların neredeyse tamamı Türklere ait. Bu tapulara dayanılarak ayrı devlet kurulabiliyor mu?