İsrail’in idam yasasına konvoylu protesto

İşgalci İsrail'in Filistinli tutsaklara yönelik hazırladığı idam yasa tasarısını onaylaması, Türkiye'de büyük bir tepkiyle karşılandı. İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in insanlık dışı politikalarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla "Gazze İçin Araç Konvoyu" düzenledi. Maltepe Sahili'nde toplanan araçlar, Bağdat Caddesi güzergâhını takip ederek Fenerbahçe Stadı'nda kadar gidip İsrail'in meclisinden geçirdiği Filistinli tutsakları idam kararını protesto etti. Etkinlikte konuşan İstanbul Genç İHH Başkanı Muaz Talha Demirtaş, "Bu direniş sadece Müslümanların değil, New York'tan Tokyo'ya kadar meydanları dolduran tüm vicdan sahiplerinin ortak mücadelesidir" dedi.