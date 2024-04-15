Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail’in İran’ın saldırısına yanıt vereceği iddia edildi
Giriş Tarihi: 15.4.2024 21:32

İsrail’in İran’ın saldırısına yanıt vereceği iddia edildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin’e, “İsrail'in İran’ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söylediği” öne sürüldü

AA
İsrail’in İran’ın saldırısına yanıt vereceği iddia edildi

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin, ikilinin dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgisi olan bir ABD'li yetkili ve bir başka kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran'ın saldırısına "yanıt" vereceği iddia edildi.

Haberde, Gallant'ın telefon görüşmesinde ABD'li mevkidaşına, "İsrail'in topraklarına balistik füze atılmasını karşılıksız bırakmayacağını ve İran'ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söylediği" savunuldu.

Gallant'ın, "İsrail'in Suriye'deki hedefleri her vurduğunda, İran'ın doğrudan saldırıyla karşılık vereceği bir denklemi kabul etmeyeceğini ifade ettiği" de öne sürüldü.

Öte yandan, Austin'in ise İsrailli mevkidaşına, "gerginliğin daha da artmasını önlemek için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiği" mesajını verdiği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail’in İran’ın saldırısına yanıt vereceği iddia edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA