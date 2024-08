İsrail’in işkencelerinde solan hayatlar

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde mayıs ayında gözaltına aldığı sırada ağır yaralanan ve iki bacağı ampüte edilen 4 çocuk annesi Filistinli Vefa Cerrar (50) hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi bir eğitimci olan Vefa Cerrar, Filistinlilerin esir kamplarında gördüğü işkencenin son kurbanlarından biri oldu. Kızının sözleri ise direniş ruhunu bir kez dahagösterdi: "Canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, annem sana feda olsun ey Allah'ın Resulü..." Sde Teiman gözaltı merkezinde 52 gün akıl almaz işkencelere maruz kalan İbrahim Atıf Salim de dün yaşadıklarını "Su içmek ya da tuvalete gitmek istediğimizde üzerimize tükürüyorlardı" şeklinde aktardı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in geçtiğimiz gün yayınladığı rapor da vahşeti gözler önüne sermişti. Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria'da da 10 bin kişi hâlâ hiçbir suçlama yapılmadan İsrail hapishanelerinde tutuluyor. 7 Ekim'den beri 50 Filistinli işkencelerde öldü.BMİnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesine ilişkin görüntülerin "şoke edici" olduğunu belirtirerek, İsrail'den tüm ihlal iddialarının soruşturulmasını istedi. Görüntüler önceki gün ortaya çıkmıştı.İsrail'in 307 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 699'a çıktı. Siyonist İsrail'in dün hedef aldığı yerler arasında iki okul ile çadılar da vardı. Okul katliamlarında 15 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha boşaltılması çağrısı yaptı. 2.3 milyonluk Gazze nüfusunun yaklaşık 1.9 milyonu şu anda Gazze Şeridi'nin kıyısındaki el-Mevasi bölgesinde, Han Yunus'un batı mahallelerinde ve Gazze'nin merkezindeki Deir el- Balah'ta bulunan insani bölgede bulunuyor.Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da, Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ün de 30 Temmuz'da Beyrut'ta öldürülmesinin ardından gözlerin çevrildiği İran ile Hizbullah'ın İsrail'e misillemesinin her an olması bekleniyor. ABD merkezli CNN, Hizbullah'ın İran'dan 'bağımsız' bir saldırı başlatmaya giderek daha hazır göründüğünü yazdı.