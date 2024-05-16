İsrail’in kâbusu ebedi savaş

Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nin dört bir yanını kan gölüne çevirdi. Son olarak 7 Mayıs'tan bu yana Refah bölgesine yönelik geniş kapsamlı bir katliam saldırısına başladılar. Ancak ABD merkezli Wall Street Journal gazetesindeki haberde gerilla taktiklerine dönen Filistinli direniş gruplarının İsrail'de bitmeyecek bir savaş korkusu başlattığı aktarıldı.Haberde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ı tamamen bitirme hedefinin gerçekleşmesinin çok zor gözüktüğü ve Gazze'nin Hamas'sız nasıl yönetilebileceği sorusuna tatmin edici bir yanıt bulunamadığı belirtildi. Gazeteye konuşan Brüksel merkezli Uluslararası Kriz Grubu'nun Ortadoğu ve Kuzey Afrika Program Direktörü Joost Hiltermann, "Hamas, Gazze'nin her yerinde. Yenilmekten çok uzaklar" sözleriyle özetledi. Wall Street Jornal gazetesindeki haberde İsrail'in tahminlerine göre Gazze'de rehin tutulan 128 kişiden 36'sının hayatını kaybettiği de belirtildi.Öte yandan İsrail ordusunun, kara saldırısını genişletme tehdidinde bulunduğu Gazze'nin güneyindeki Refah'a ek birlik gönderdiği duyuruldu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yerinden edilmiş yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a yeni asker konuşlandırılacağını ve saldırıların derinleştirileceğini bildirdi. İsrail, 5 askerinin de 'dost ateşi' olarak adlandırılan şekilde kendi birliklerince öldürüldüğünü duyurdu.7 Mayıs'tan bu yana Refah'tansürgün edilenlerin sayısı600 bini aştı. İsrail bugünekadar Gazze Şeridi'ninyüzde 78'i için tahliye emriverdi. Birleşmiş Milletler'e göreRefah'ta sadece 8 sahra hastanesihizmet veriyor. Refah'tagıda yardımlarının da durduğuaçıklandı.7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 15 bin 103 çocuk İsrail tarafından dünyanın gözü önünde hunharca katledildi. İsrail'in katlettiği sivillerin sayısı ise son 24 saatte 39 artarak 35 bin 272'ye yükseldi.ABD'dekiüniversitelerde başlayan ve sonra Avrupa başta olmak üzere dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterilerinde öğrencilerin kararlılıkları sürüyor. Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nin Parkville kampüsünde öğrenciler binaya girerek oturma eylemi yaptı.İSRAİL'DEana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın birbirleriyle konuşmadıklarını belirtti. Gazze'yi kimin yöneteceği konusu, Netanyahu ile Gallant arasındaki anlaşmazlığın ana sebebi olarak gösteriliyor. İsrail'e karşı ayrıca dünyanın dört bir yanından tepkiler her gün daha da büyüyor.