İsrail’in kâbusu gerçek oluyor
Türkiye'nin içinde bulunduğu Mekke Savunma İttifakı'na Suriye'nin de yeşil ışık yakması İsrail'in uykularını kaçırdı. Şam yönetiminin ittifaka dahil olma ihtimali İsrail medyasını panikletti. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Pakistan ziyareti sırasında ülkesinin ittifaka katılım seçeneğini incelediğini açıklaması, İsrailli güvenlik yetkililerini olası senaryoları değerlendirmeye sevk etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyarette bulunduğu Pakistan'da yaptığı açıklamada, ittifaka katılıp katılmama konusunda henüz nihai bir karar vermediklerini, konuyu incelediklerini ve değerlendirme aşamasında olduklarını belirtti. Türkiye Vurgusu: Şeybani, Türkiye'yi "Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak" olarak nitelendirdi. Bölgesel Dengeler: Uzmanlar, Suriye'nin bu savunma paktına dahil olmasının, özellikle ülkeye yönelik dış müdahalelere ve bölgedeki risklere karşı Şam yönetiminin elini güçlendirebilecek stratejik bir hamle olabileceğini ifade ediyor.
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