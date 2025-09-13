İsrail’in Katar saldırısı hakkında yeni iddia: Mossad karşı çıktı! Tel Aviv bombaladı
Geçtiğimiz günlerde İsrail, Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef almıştı. Saldırı hakkında birçok yeni detay ortaya çıkarken, ABD medyasında yer alan yeni bir haberde ise, Mossad'ın karadan bir operasyona karşı çıkması nedeniyle Tel Aviv yönetiminin hava saldırısı emri verdiği iddia edildi.
İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına dünyadan tepkiler sürerken, ABD basınından saldırıyla ilgili dikkat çekici bir iddia geldi.
"MOSSAD OPERASYONA KARŞI ÇIKTI"
Washington Post gazetesi, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Katar saldırısının zamanlamasına ve şekline karşı çıktığını iddia etti.
İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre; Mossad Başkanı David Barnea, Doha'daki Hamas yetkililerinin öldürülmesine ilişkin plana Katar yönetimiyle ilişkilere zarar vereceği ve ateşkes görüşmelerini engelleyeceği gerekçesiyle muhalefet etti. Bu nedenle Mossad, Hamas liderlerini kara operasyonu ile hedef almayı öngören planı uygulamayı reddetti.
Gelişme üzerine ikinci seçenek olan hava saldırısına yönelen İsrail, Hamas heyetini 15 savaş uçağı ve 10 füzeyle vurdu.
"İSRAİL İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEDİ"
İsrailli güvenlik yetkililerinin yurt dışındakiler dahil tüm Hamas liderlerinin eninde sonunda hedef alınması gerektiği konusunda hemfikir olduğu aktarılan haberde, buna rağmen pek çok kişinin saldırının zamanlamasını sorguladığı belirtildi.
Katar saldırısına aşina bir kaynak, operasyon sonrasında "İsrail istediğini elde edemedi" yorumunu yaparken, bir diğer İsrailli yetkili ise "Hamas heyetini bir, iki ya da dört yıl içinde öldürebilirdik. Çünkü Mossad bunu nasıl yapacağını biliyor. Peki neden şimdi?" diye sordu.