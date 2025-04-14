İsrail’in katlettiği kardeşler yardım gönüllüsü çıktı

Katil İsrail'in ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1613'e yükseldi. İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 bin 983'e yükseldi. Siyonist İsrail'in önceki gün katlettiği 6 kardeşin de birer kahraman olduğu ortaya çıktı. Al Jazeera'daki habere göre Deyr Belah'ın batısındaki Reşid Caddesi'nde sivil bir araç İsrail ordusuna ait İHA tarafından hedef alınmış, araçtaki 7 kişi yaşamını yitirmişti.

KAHRAMANLAR

Ölenlerden altısı Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Zeki ve Abdullah Ebu Mehdi adlı kardeşler çıkmıştı. Kardeşlerin Gazze Şeridi'nin dört bir yanında açlıkla boğuşanlara yiyecek, su ve ilaç gibi insani yardımları gönüllü olarak ulaştırdığı ortaya çıktı. En küçükleri 10 yaşında olan kardeşlerin İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardımlara izin vermemesinden dolayı kıtlıkla karşı karşıya olan Gazzelilere yardım ettiği öğrenildi. Evlatlarının cenaze namazını kıldıran baba Zeki Ebu Mahadi, "İslam dünyasına soruyorum, çocuklarımın tek yaptığı yardıma muhtaçların yanında olmaktı. Öldürülmek için ne yaptılar" sözleriyle İsrail'e sessiz kalan ülkelere sitem etti.

400 OKULA BOMBA

Öte yandan İsrail ordusunun şimdiye kadar düzenlediği saldırılarda çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı olmak üzere 400'den fazla okulu doğrudan hedef aldığı bildirildi. İsrail güçleri önceki gün de bölgedeki tek aktif sağlık merkezli olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef almıştı.

'ATEŞKESİ BİZ BOZDUK' İTİRAFI

İsrail iç istihbarat servisi Şin- Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmesi halinde Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönemeyeceği uyarısında bulundu. Ayalon, "Esirlerin tamamını geri getirecek ateşkesi biz ihlal ettik" dedi. Hamas ise İsrail'in Gazze saldırılarını sonlandırması halinde tüm rehinelerin iade edileceğini açıkladı.

"TÜRKİYE TEHCİR PLANINA DÂHİL DEĞİL"

İşgalci İsrail'in Gazze soykırımı sürerken, Gazzelilerin vatanlarından tehcir edilerek Türkiye'ye yerleştirileceğine dair iddiaları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Yapılan açıklamada "Türkiye'nin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri Suriye veya Türkiye'ye yerleştirmek için çalıştığı' yönündeki iddialar, bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür" denildi. Fatma Damla KAYAYERLİ/ SABAH

GENÇ SANATÇIYI ÖLDÜRDÜLER

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında, 22 yaşındaki Filistinli sanatçı Dina Halid Zaurub yaşamını yitirdi. Zaurub, savaşta hayatını kaybeden Filistinlileri konu alan etkileyici portreleriyle tanınıyordu.